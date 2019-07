Zwei Polizisten verletzt

Walsrode – Zwei Polizisten verletzten sich bei einem Einsatz am Mittwochabend in Walsrode, einer von ihnen schwer.

Die Streife wurde gegen 21.30 Uhr zu einer mutmaßlich hilflosen Person in die Saarstraße gerufen. Der Mann hatte Haarspray „geschnüffelt“ und schien benommen zu sein, schreibt die Polizei. In der Folge gab der Mann an, sich aktuell in der Psychiatrie aufzuhalten. Vor dem anstehenden Transport sollte er durchsucht werden. Der Mann widersetzte sich jedoch, musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei dieser Maßnahme verletzten sich beide Polizisten am Bein. Der Beamte ist voraussichtlich für mehrere Wochen dienstunfähig, die Beamtin erlitt Prellungen und Schürfwunden.