„Zauberhafte Abwechslung“

Altenboitzen - Von Klaus Müller. Paulchen war an diesem nassen Heiligabend der Größte auf der Fahrt der Böhmetalbahn durch die „böhmischen Dörfer“ und über den viel mehr Wasser führenden Jordan nach Hollige-West. Oder war es doch der Weihnachtsmann, der Groß und Klein mit kleinen Geschenken bedachte?

Es lag schon bisschen Abenteuer in der Luft bei der letzten Fahrt der „Wilden Erika“ in diesem Jahr. Regen zum Abwinken, aber dennoch glückliche Passagiere aus Rödershöfen, Walsrode, Visselhövede und Berlin, die allesamt noch einmal mit der kleinen Bahn fahren wollten. Harald Bräuniger steuerte sie sicher und freute sich über 23 Gäste, „die ich heute nie erwartet hätte“.

Paulchen, das ist ein lebhafter Junge aus Kirchboitzen, der als „Probeschaffner“ abkassieren durfte. Mit kesser Lippe und dem Schalk im Nacken machte er seine Sache so gut, dass es am Ende sogar Trinkgeld für ihn gab. Er war mit seinem Fahrrad von Kirchboitzen den Berg hinab gekommen, bei Wind und Regen, um am Bahnhof in den Zug einzusteigen.

Hier hatte sich auch die Crew der Böhmetalbahn versammelt, mit Harald Bräuniger, Zugführerin Frauke Pakey und Techniker Klaus Rode. Letztgenannter durfte neben dem Stellen der Weichen auch noch den Weihnachtsmann spielen, Frauke war zusätzlich für die Bratwurst mitten im Wald bei Hollige zuständig. Perfekt machten sie es als Team, suchten immer wieder das Gespräch mit dem Gast und ließen Uli aus Berlin sogar im Führerstand der „Wilden Erika“ mitfahren. Ein Riesenspaß für den Jungen aus Pankow, der mit seiner Familie nach Altenboitzen gekommen war.

Ein älteres Ehepaar aus Rödershöfen ist absoluter Fan der Bahn. „Wir haben sogar eine Dauerkarte“, erzählte der Mann, der nun schon seit 50 Jahren immer wieder in den nur 19 Einwohner zählenden Walsroder Ortsteil kommt. „Mit der Bahn zu fahren, ist einfach eine schöne Abwechslung“, sagte der Senior. Am 1. Januar, wenn der Zug auf Neujahrsfahrt gehen wird, werden beide auch wieder dabei sein.

Während Weihnachtsmann Klaus Rode zwei Waggons miteinander verkuppelte und später der freundlichen Gisela ein kleines Herz schenkt, rollte die Bahn den kleinen Heidehügel aufwärts bis kurz vor Hollige. „Einmal möchten wir auch am Bahnhof halten wollen, mehr Angebote für unsere Fahrgäste dort bereithalten und vielleicht bis nach Vorwalsrode fahren“, sagt Harald Bräuniger, ehemaliger Geschäftsführer der Walsroder Stadtwerke. Die Strecke dorthin ist bereits gekauft, die Arbeiten an den Gleisen sollen im Januar beginnen.

Bräuniger, der eine große Märklin-Bahn besitzt, ist leidenschaftlicher Eisenbahnfan. Sein (Ehren)-Amt als Lokführer bei der Böhmetalbahn ist für den 67-Jährigen eine Erfüllung. „Es macht mir sehr viel Spaß, mit Menschen zusammen zu sein, aber auch zu werkeln und unter dem Waggon zu liegen, um zu reparieren.“

Die Bahn hat heute 14 ausgebildete Zugführer und im neuen Verein mehr als 30 Mitglieder. „Wir würden uns aber noch über Verstärkung freuen“, sagte Harald Bräuniger am Ende der Fahrt.

„Es war eine zauberhafte Abwechslung“, hörte man von den Passagieren. Im mit Bolleröfen geheizten Waggons, mit heißem Glühwein und kräftiger Bratwurst versorgt und mit diesem Weihnachtsmann, der im wahren Leben aus Magdeburg kommt, und eben mit dem witzigen Paulchen war auch das letzte bisschen schlechtes Wetter vergessen.