Beim Pulling ist die richtige Technik gefragt

Sechster Trecker-Treck in Westenholz

+ © Röttjer Auf der 100-Meter-Strecke wird es zunehmend schwieriger, den Bremswagen zu ziehen. © Röttjer

Westenholz - Nur mit Vollgas über die Strecke von 100 Metern zu brettern, das bringt es nicht beim Trecker-Pulling, denn die Traktorboliden ziehen eine Last in Form eines Bremswagens. Es kommt vor allem auf das fahrerische Können an, um das Gespann zum „Full-Pull“ zu steuern. Beim sechsten Trecker-Treck in Westenholz freuten sich die Organisatoren über immerhin 176 Starts.