„Wir werden viel basteln müssen“

Aus England erworbene Dampflok in Altenboitzen eingetroffen

+ Bei der Ankunft in Altenboitzen war die Lokomotive noch in ihre Einzelteile zerlegt. Foto: Böhmetalbahn

Altenboitzen – Die aus England erworbene Dampflok ist in Altenboitzen eingetroffen. Das teilte Carsten Recht von der Böhmetalbahn mit. „Wir waren völlig überrascht, als wir am Sonntag die Information erhielten, dass der Bausatz der Bahn nun vom augenblicklichen Besitzer, einem Engländer aus Canterbury, bereits am Montag zu uns kommen sollte“, so Recht.