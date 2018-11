„Wir stehen in der Pflege vor Herausforderungen“

Kreisbereitschaftsleiter Dennis Protz (links) und Henning Hebenbrock (2. von links) nahmen fünf neue Mitglieder für die Kreisbereitschaft in die Pflicht. - Foto: DRK

Walsrode - Zur Versammlung des DRK-Kreisverbandes Fallingbostel begrüßte Präsident Henning Hebenbrock Gäste aus Politik und Verwaltung, Delegierte der DRK-Ortsvereine, hauptamtliche Mitarbeiter und Mitglieder.

Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und der Stadt Walsrode. Zufrieden zeigte sie sich über das nachhaltige Engagement des DRK-Kreisverbandes im Bereich der Seniorenhilfe. Besonders die Tagespflegeeinrichtung in Krelingen ergänze das Angebot. Der künftige Kindergarten am Sunderpark werde dieses noch abrunden.

Die stellvertretende Landrätin Claudia Schiesgeries überbrachte die Grußworte des Landkreises und bedankte sich für die zahlreichen ehrenamtlich organisierten Aktivitäten in den Ortsvereinen. Insbesondere erwähnte sie die Organisation und Durchführung der Blutspende, so die Pressemitteilung.

DRK-Kreisgeschäftsführer Reiner Heming berichtete über aktuelle Themen. „Auch wenn die Leistungen unserer gesamten Einrichtungen sehr gut nachgefragt werden und wir in unseren stationären Einrichtungen eine Vollbelegung haben, stehen wir in der Pflege vor Herausforderungen. Als größter Anbieter im Bereich der vernetzen Altenhilfe können wir unseren Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen und eine Entlohnung auf Basis des DRK-Reformtarifvertrages bieten. Die Unterstützung und Verzahnung von Familie und Beruf wird eines unserer Hauptaufgabenfelder in den nächsten Jahren sein.“

Anhand aktueller und prognostizierter Zahlen zeigte Hebenbrock die demografische Entwicklung in der Pflege auf. Hierbei sei nicht nur die Steigerung des Anteils älterer Menschen in der Bevölkerung und der Mehrbedarf an Pflege zu berücksichtigen, sondern auch die Lebenssituation des Einzelnen. Der Arbeitsanteil, der durch die Familie und ambulante Dienste erbracht werde, werde deutlich zurückgehen.

Fünf neue Mitglieder der DRK-Kreisbereitschaft, Florentine Breda, Franziska Drüen, Alexander Zillmann, Bernhard Zimmer und Veronika Zvyaginsteva, wurden für ihre Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz und im Katastrophenschutz verpflichtet. Für ihre langjähriges ehrenamtliches Engagement wurden Thomas Krause für 20 Jahre, Jasmin Protz für 15 Jahre, Steffen Streblow für zehn Jahre und Hans-Friedrich von der Behrens für fünf Jahre geehrt.