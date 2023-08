+ © Müller Landrat Jens Grote (l.) und Dr. Achim Rogge, Geschäftsführer des HKK, vor Testbetten. © Müller

HKK-Geschäftsführer Achim Rogge und Landrat Jens Grote informieren über den geplanten Neubau des Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel. Noch fehlt ein Förderzuschuss.

Soltau – Geschäftsführer Dr. Achim Rogge, seit fünf Jahren im Heidekreis-Klinikum in Walsrode und Soltau tätig, stellte am Mittwoch zu Beginn eines Pressegesprächs fest: „Es gibt das neue Krankenhaus-Strukturgesetz. Wenn wir nicht reagiert und die Planungen für das neue HKK in Angriff genommen hätten, würde es uns genau so gehen, wie heute manchem kleinen Krankenhaus im Land.

Wir müssten, davon bin ich nach heutigem Stand überzeugt, beide Häuser in Walsrode und Soltau schließen. Die ständig steigenden Personalkosten, neue Anforderungen, die der Bund an die Krankenhäuser stellt, würden uns zu dieser Maßnahme zwingen.“

Die Verantwortlichen hätten bisher alles richtig gemacht. Das Land habe den Heidekreis mehrfach unterstützt. Gründe: Der Vorschlag der Planer sei sehr umfangreich gewesen und sehe vor, die beiden alten Krankenhäuser zusammenzuführen, so Rogge. „Wir sind für Niedersachsen ein Modellfall geworden. Und wir werden alles versuchen, diesen bisher erfolgreichen Weg weiterzugehen.“ Der Landrat unterstützt Rogge in allen Bereichen ohne Wenn und Aber.

Der einzige, wenn auch erst einmal besonders schwierige Haken bei den weiteren Arbeiten sei der noch nicht eingetroffene Förderzuschuss des BASS (Bundesamt für soziale Sicherung in Berlin). Und das, obwohl Bundestagsabgeordneter Lars Klingbeil beim Bundesgesundheitsminister vorstellig wurde, weil die Zeit drängt.

Rogge: „Wir könnten sofort anfangen.“ Doch ohne das BASS läuft nichts. Das hat schon Auswirkungen. Die Ausschreibungen können nicht gestartet werden, der erste Spatenstich nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. „Frühestens im Frühjahr 2024“, schätzt Landrat Grote. „Wenn wir Pech haben, kann das noch länger dauern. Bedeutet, dass eine riesige Baugrube, die allein acht Monate Zeit benötigt, erst mit der Freigabe der Mittel starten kann. Das bedeutet möglicherweise Mehrkosten. „Wobei wir zurzeit noch bei einer angenommenen Bausumme von 276 Millionen Euro liegen und damit gerade noch in dem von uns beschlossenen Kostenbereich.

Rogge stellte das neue HKK noch einmal vor, sprach auch über einen Hubschrauberlandeplatz, der auf dem 13 Hektar großen Gelände angelegt werden wird. Er erklärte ein neues mehrstöckiges Gebäude, das nach modernsten medizinischen Voraussetzungen entstehen soll. Mit nur noch Ein- oder Zwei-Bett-Zimmern, mit farblich getrenntem Bereich über die gesamte Gebäudestruktur und mit einem nur kleinen Verwaltungstrakt. „Wir wollen nicht, dass wir viel Geld für Verwaltung ausgeben.“ Die werde in Teilen in den beiden alten Standorten behalten.

600 Parkplätze sind angedacht. Für die Nutzung soll eine moderate Gebühr erhoben werden. „Denn dafür werden wir keine Fördermittel erhalten.“ Mit der Bahn stehe man in guter Verbindung. Beim Bau des Gebäudes würden bereits Vorbereitungen gelegt, damit eventuell ein Haltepunkt kommen kann. „Es gibt verschiedene Ideen der Landesverkehrsgesellschaft, die die Heidebahn-Strecke schneller machen könnten.“ Man sei im engen Gespräch. Im Oktober komme der Landesminister, um sich über den Neubau und die Fortschritte zu informieren.

„Wir denken weiter“, ist Achim Rogge überzeugt. Zurzeit läuft ein Modellversuch, den Speiseplan für das HKK auf neue Füße zu stellen. „Wir werden künftig statt drei 20 Speisen anbieten.“ In Soltau sei man schon dabei. Es gibt Überlegungen, noch nachhaltiger zu arbeiten, um mit einem straffen Konzept in das neue HKK zu gehen. Der Einzug in das HKK werde mit komplett neuen Betten erfolgen, die den aktuellen Anforderungen entsprechen.

In Walsrode solle das Schwesternwohnheim zum Internat werden, sagte Jens Grote, der in diesen Tagen konkreter auch mit Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring über die Pläne von HKK und Landkreis für die Nachnutzung der alten Standorte in Walsrode und Soltau sprechen will. „Wir könnten uns auch vorstellen, den Rettungsdiensten noch mehr Platz einzuräumen und pflegerischen Angeboten in beiden Orten einen neuen, attraktiven Standort anzubieten. Wir werden die beiden Krankenhäuser auf keinen Fall aufgeben“, versicherte er. Das HKK will künftig als Vermieter auftreten.