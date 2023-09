„Wir können nicht jedes Risiko absichern“

+ © Markus Schwarze Timo Albeshausen begrüßte die Gäste. © Markus Schwarze

Walsrode – Der traditionelle Sommerempfang der CDU-Kreistagsfraktion und des CDU-Kreisverbandes, der erstmalig in Nordkampen stattfand, stand im Zeichen der vielen Herausforderungen, denen sich die Menschen aktuell gegenüber sehen würden. Zahlreiche Gäste konnte CDU-Kreisvorsitzender Timo Albeshausen dazu begrüßen, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

Der CDU-Vorsitzende kam schnell auf die ernsten Themen zu sprechen: „Bei allen berechtigten Sorgen und Nöten darf uns nicht der Mut und das Gefühl dafür verloren gehen, dass wir in einem freien, demokratischen Land, mit wirtschaftlichen und sozialen Strukturen leben dürfen, die es in dieser Form lediglich in einer Handvoll anderer Länder gibt“, so Albeshausen.

In der Ukraine würden viele Menschen seit Monaten ihr Leben für Freiheit und Demokratie einsetzen, erinnerte er an den Krieg.

Vor über 80 Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Ehrenamt und Politik stellte der Chef der Christdemokraten im Heidekreis die Frage in den Raum, warum sich in der öffentlichen Debatte eigentlich so viele Menschen an denen orientieren, die Wut und Destruktivität artikulieren und nicht mal mehr an denjenigen, die die Ärmel hochkrempeln und ausgewogene Lösungen finden wollen. Für ihn sei das beste Mittel, um radikalen Kräften den Nährboden zu entziehen, ein funktionierender Staat, der seinen Aufgaben erfolgreich nachkomme. Da gebe es in vielen Bereichen Nachholbedarf.

Das merkten auch die Menschen im Heidekreis, zum Beispiel, wenn es um den öffentlichen Nahverkehr oder die Versorgung mit Fachärzten gehe.

Diesen Faden nahm der Gastredner des Abends, Sebastian Lechner, Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen und Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, in seiner Rede auf.

Deutschland lähme sich mit seiner ausufernden Bürokratie selbst. „Als Christdemokraten trauen wir den Menschen Eigenverantwortung zu, wir können und wollen nicht jedes Risiko absichern und jedes Detail regeln“, so Lechner. Er führte aus, dass er überhaupt kein Verständnis dafür habe, dass zugewanderte Fachkräfte erst noch etliche Formalien erledigen müssten, bevor sie endlich anfangen dürften zu arbeiten.

Die Betriebe vor Ort müssten die Entscheidung treffen, ob jemand geeignet für denArbeitsplatz sei und nicht Behörden.

Kritisch ins Visier nahm Lechner viele Förderprogramme des Landes. Hier plädierte er, anstatt seitenweise unverständliche Förderrichtlinien zu produzieren, solle man den Kommunen das Geld direkt überlassen. „Die Menschen vor Ort in den Kommunen wissen am besten wo der Schuh drückt.“

Er schloss seine Rede mit einem Plädoyer, die Chancen zu nutzen, die Niedersachsen für die Zukunft habe. Niedersachsen könne wie kein anderes Bundesland im Bereich der Energiegewinnung eine führende Position einnehmen und profitieren.