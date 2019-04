Widerstand gegen Beamte

Walsrode – Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagabend in Walsrode in der Langen Straße, weil ein stark alkoholisierter 17-Jähriger Gegenstände aus seiner Wohnung auf die Straße warf. Als ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen wollten, widersetzte er sich und biss einem Beamten in den Finger. Dem anderen Polizisten schlug er auf die Hand.

Der 17-Jährige konnte überwältigt und beruhigt werden. Wie die Polizei mitteilt, folgten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.