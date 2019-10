223 Dienstanfänger der Bundespolizei in Krelingen vereidigt

„Werden Sie ein Team“

+ © Müller 223 Dienstanfänger und -anfängerinnen für den mittleren und gehobenen Dienst bei der Bundespolizei legten in Krelingen ihren Diensteid ab. © Müller

Krelingen – „Sie haben mit dem heutigen Tag Ihren Beziehungsstatus verändert und sind Teil der Bundespolizei geworden.“ Der ständige Vertreter des Präsidenten der Bundespolizei-Akademie, Leitender Polizeidirektor Andreas Poddig, wendete sich mit dieser facebook-aktuellen Aussage an 223 Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen für den mittleren und gehobenen Polizeidienst, die in einer Veranstaltung des Bundespolizeiaus- und Fortbildungszentrums Walsrode in der Heinrich-Kemner-Halle in Krelingen vereidigt wurden. Mehr als 1 000 Besucher, vor allem Eltern und Verwandte der jungen Polizisten, verfolgten die Zeremonie.