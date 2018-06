Tukanfütterung im Weltvogelpark 

Walsrode - Der Tukan ist schon seit vielen Jahrzehnten das Wappentier des Weltvogelparks in Walsrode. Neu ist aber, dass sich seit Beginn der Saison den Besuchern die Gelegenheit bietet, den Tukanen ganz nah zu sein. Weltweit wohl einmalig ist es dem Rangerteam gelungen, Tukane so zu trainieren, dass sie sich mit Blaubeeren füttern lassen.

Mit über 4.000 Vögeln aus 650 Arten und allen Kontinenten ist der Weltvogelpark der größte in der Welt. Seit Anfang dieser Saison verfügt er mit dem Pukara über eine neue Attraktion: Hier kommen Besucher den Tukanen so nah wie nie zuvor. Der Name Pukara geht auf die Inkas in Peru zurück und bezeichnet einen Ort der Begegnung zwischen Mensch und Tier.

„Ins Pukara sind Anfang der Saison fünf verschiedene Arten von Arassaris eingezogen. Diese Art gehört zur Familie der Tukane und ist etwas kleiner als unser Wappenvogel, der Riesentukan. Es handelt sich um Rotkropf-, Krauskopf-, Hellschnabel-, Blaukehl- und Braunohrarassaris. Wir wollten die Arten erst in Grüppchen trennen, haben aber festgestellt, dass sie sich untereinander prima verstehen, sodass in den vier Volieren nun zum Teil gemischte Gruppen zusammenleben“, erzählt Janina Buse, Pressesprecherin des Parks.

Weltweit gibt es über 30 Arassari-Arten. Die Vögel werden bis zu 20 Jahre alt und zeichnen sich durch ihr exotisch-buntes Gefieder aus. Es dient als Tarnung und bietet natürlichen Feinden gegenüber einen ausgezeichneten Schutz. In freier Natur ernähren sich Arassaris von Insekten, die sie im Flug jagen, und kleinen Reptilien. Ihre Hauptmahlzeit besteht aber darin, dass sie sich mit ihrem gebogenen Schnabel geschickt fleischige Waldfrüchte abpflücken und diese genüsslich verspeisen.

Genau diese Leidenschaft für Früchte nutzt das Rangerteam in Walsrode und hat die Arassaris entsprechend mit Blaubeeren an die Handfütterung gewöhnt. Eine solche Fütterung durch die Besucher bietet eine Interaktionsmöglichkeit zwischen Mensch und Tier. Mehrmals täglich finden seit Beginn dieser Saison die Mitmachfütterungen statt. Vier verschiedene Arassari-Gruppen werden dabei abwechselnd von den Rangern aus ihren Volieren gelassen und fliegen frei umher. Sobald alle Besucher von den Rangern mit einer Blaubeere ausgestattet worden sind, beginnt das einmalige Abenteuer.

„Jede Fütterung ist anders. Das macht dieses Erlebnis so besonders. Manche Vögel schnappen sich die Blaubeeren im Flug von den Händen der Besucher, andere setzen sich gemütlich auf die Hand und bedienen sich selbst, wieder andere bekommen die Blaubeere gereicht. Aktuell ist einer unserer Krauskopfarassaris so zutraulich, dass er nicht selten auch einmal etwas länger auf Arm oder Schulter verweilt. Denn neben den Blaubeeren findet er vor allem Reißverschlüsse spannend.