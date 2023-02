Walsrode: Die neue Sportanlage soll in zwei Jahren geöffnet werden

Von: Klaus Müller

Die Türen sind geschlossen: Germania Walsrode hat sein traditionsreiches Stadion Grünenthal verloren. © Klaus Müller

Das traditionsreiche Stadion Grünenthal soll einem Einkaufszentrum weichen. Es ist die letzte Mitgliederversammlung von Germania Walsrode dort.

Walsrode – Als die Wogen der Empörung doch etwas höher zu werden drohten, griff Germanias Ehrenvorsitzender Willi Rüpke ein. Er stellte in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der SGW Germania Walsrode im Germania-Sportheim klar, dass der Walsroder Traditionsclub ab Februar kein Mieter der Sportanlage an der Verdener Straße mehr sei und die Stadt das Grünenthal übernommen habe.

Ein Einkaufszentrum soll hier entstehen, die Planungen befinden sich im Endstadium, teilte Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring mit. Sie versprach den Germanen, dass die neue Sportstätte auf einem Gelände Richtung Fulde in zwei Jahren eröffnet werden soll.

Germanias Ehrenvorsitzender ruft die Mitglieder auf, die Entscheidung von Stadt und Rat zu akzeptieren

Rüpke sprach davon, dass alles rechtens zugegangen sei und rief die Mitglieder auf, die Entscheidung der Stadt und des Rates zu akzeptieren. Der Ehrenvorsitzende sprach nach der Veranstaltung von einer gelungenen Mitgliederinformation. Gar nicht erst behandelt wurde ein Antrag auf eine Abstimmung zur Zukunft des Platzes, „da er auch von uns an diesem Abend nicht vorgesehen war“, so Vorsitzende Birgit Söder.

Sie hatte die Versammlung eröffnet, in der Helma Spöring, Willi Rüpke und Marc Hiller vom Vorstand des Vereins die Mitglieder informierten.

Ausweichmöglichkeiten für die Mannschaften

Viele Fragen gab es in der anschließenden Gesprächsrunde. Germania wird mit seiner Mannschaft nach Stellichte ziehen. Die Damen- und weiteren Herren-Mannschaften sowie die Jugend gehen in das Walsroder Eckernworth-Stadion, das weitere kurzfristig aufgestellte Umkleide- und Duschmöglichkeiten in Containern erhalten wird. Die kleinsten Fußballer tragen ihre Spiele auf der Sportanlage am ehemaligen Schulzentrum aus.

Birgit Söder: „Es war eine entspannte Veranstaltung. Hoffen wir, dass wir bald wieder zu einer eigenen Sportstätte kommen.“