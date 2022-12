Walsrode kündigt Info zum Gasbohren an

Das Friedenslicht hielt am Dienstagabend Einzug in die Walsroder Stadthalle. Mitglieder des Walsroder Pfadfinder-Clubs Walo überreichten es an die Mitglieder des Rates. © Müller

Eine Veranstaltung in der Stadthalle ist geplant. Die Finanzlage der Lönsstadt fällt positiver als vorhergesagt aus.

Walsrode – „Drei Jahre Fusion Walsrode/Bomlitz liegen hinter uns. Aus meiner Sicht erfolgreiche Jahre. Unsere finanzielle Situation hat sich deutlich zum Positiven entwickelt“, sagte Bürgermeisterin Helma Spöring auf der Sitzung des Walsroder Stadtrates am Dienstagabend. Auch für das Jahr 2023 plane die Verwaltung mit guten Einnahmen. Die bisher vorgestellten Planungszahlen für 2023 entwickelten sich noch positiver als bisher vorhergesagt. „Dazu mehr in der nächsten Ratssitzung Ende Januar.“

Auf dem Gebiet der Stadt Walsrode werde viel dafür getan, regenerative Energien zu erzeugen und zu nutzen. Hierzu gehörten 63 Windkraftanlagen, Biogasanlagen, Dach- und Freiflächensolaranlagen und der Bau des Südlinks im Jahr 2025. Auch an den Themen Wasserstoff und Geothermie arbeite die Stadt bereits.

Nach wie vor spiele die Erdgasproduktion eine große Rolle. Mehr als acht Sonden förderten auf den Feldern Hamwiede und Idsingen/Walsrode jährlich rund 150 Millionen Kubikmeter Erdgas.

Sie habe am Gespräch beim Landkreis mit Vermilion und dem LBEG zu den Anträgen einer Aufsuchungsbohrung auf dem vorhandenen Bohrplatz Kroge – und damit im Bereich der Stadt Walsrode – und der Gewinnungsbohrung in Meinholz teilgenommen, berichtete Spöring. „Festhalten möchte ich hierzu, dass die Genehmigungsbehörde für die Betriebspläne das LBEG und damit das Land Niedersachsen ist. Mir geht es um eine sachliche Information über das Vorhaben durch Vermilion.“ Spöring kündigte eine Informationsveranstaltung mit der kanadischen Bohrgesellschaft in der Walsroder Stadthalle an.

Ohne das Ehrenamt bei der Feuerwehr, in den Sportvereinen, bei der Tafel und vielen weiteren Vereinen sei das Zusammenleben in der Gesellschaft nicht zu gestalten, so die Bürgermeisterin. „Dankbar bin ich allen Menschen, die sich immer wieder ehrenamtlich um die geflüchteten Menschen hier in Walsrode kümmern, auch für die vielen Sach- und Geldspenden. Stellvertretend für alle möchte ich Michael Haacke danken“, sagte Spöring.

Seit dem 1. November beliefere die neue Küche des Heidewerks in Bomlitz die Mensa der Ganztagsschule in der Vorbrück. Nach kleinen Startschwierigkeiten laufe die Lieferung mittlerweile reibungslos. Einhellig werde das qualtitativ hochwertige und wohlschmeckende Essen gelobt. Derzeit werde geprüft, welche weiteren Einrichtungen durch die „Kostboten“ beliefert werden könnten.

Spöring teilte mit, dass die Stadt Walsrode für ihre familienfreundliche Personalwirtschaft erneut mit dem FaMi-Siegel für Unternehmen in Nordostniedersachsen ausgezeichnet worden sei. Die Verleihung erfolge durch den Überbetrieblichen Verbund Frau & Wirtschaft Lüneburg-Uelzen.

Im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes habe die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Heidekreis das Serviceportal „Open Rathaus“ auf der Homepage eingerichtet. Bürger könnten über dieses Serviceportal zeit- und ortsunabhängig Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell stehen Leistungen wie Personenstandsurkunden, Meldebescheinigungen und Baugenehmigungsverfahren mit Bezahlfunktionen zur Verfügung. Gut etabliert hätten sich Online-Terminvereinbarungen. Weitere Angebote sind geplant.

Seit September findet zweimal wöchentlich für jeweils zwei Stunden ein niedrigschwelliger Sprachkurs statt, der von einer Ukrainerin, die in ihrem Heimatland Deutsch studiert hat, geleitet wird. Ihre Aufwandsentschädigung werde von Spendengeldern finanziert. Die ukrainischen Mitbürger, die auf ihren Integrationskurs warten, sind sehr dankbar für diese Möglichkeit. Es nehmen regelmäßig etwa 10 bis 13 Personen daran teil. Am Ende des Unterrichts kommt ein Sozialarbeiter dazu, ist für Fragen ansprechbar und gibt Informationen weiter.

Nico Langrehr wurde aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als stellvertretenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Nordkampen verabschiedet. Malte Müller wurde zum stellvertretenden Ortsbrandmeister in Nordkampen sowie Christoph Achilles zum Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Jarlingen-Ahrsen und Markus Lücke zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Ebbingen ernannt. mü

63 Windkraftanlagen stehen im Stadtgebiet. © Müller, Klaus