Unbekannte setzen Katzenbabys aus - für ein Tier kommt jede Hilfe zu spät

In Walsrode sind von Unbekannten Katzenbabys ausgesetzt worden. Für ein Tier kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Walsrode - Im Bereich Fulde nahe Walsrode haben Unbekannten in einem Waldgebiet an der Autobahnbrücke der Autobahn 27 sechs männliche Katzenkinder ausgesetzt. Die Tiere sind grau-getigert oder schwarz und sehr zutraulich.

Walsrode: Katzenbabys in schlechtem Zustand

Zum Zeitpunkt des Auffindens Ende Oktober nahe Walsrode waren die Katzenbabys in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Die Finderin brachte die sechs Tiere daraufhin in das Tierheim Hodenhagen. Inzwischen sind fast alle Tiere an neue Besitzer vermittelt, eine Katze starb, heißt es von der Polizei.

Die Polizei im Heidekreis ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer Hinweise zur Herkunft der Katzenbabys, die nahe Walsrode/Fulde gefunden wurden, geben kann, meldet sich bei der Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer 05161/984480.

jdw