Heidekreis-Klinikum feiert zehn Jahre Palliativstation

Walsrode - Die Mitarbeiter der Palliativstation Walsrode, bestehend aus in Palliativ Care ausgebildeten Krankenschwestern, Ärzten, Physiotherapeuten, Sozialarbeitern, Seelsorgern, Musik- und Maltherapeuten und Psychologen, freuen sich auf viele neugierige Besucher und geben Einblicke in die Angebote der Palliativstation.

Im Mai besteht die Palliativstation am Heidekreis-Klinikum zehn Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: Seither wurden hier über 2 500 Patienten mit weit fortgeschrittenen nicht heilbaren Erkrankungen betreut. Dabei konnten schwer belastende Symptome gelindert, die Patienten und ihre Angehörigen in ihrer psychischen und sozialen Belastungssituation unterstützt und viele auch bis zum Versterben begleitet werden. Gleichzeitig wurde im Heidekreis ein enges Netzwerk geschaffen, sodass die Menschen am Ende ihres Lebens nicht nur im stationären, sondern auch im ambulanten Bereich ihrem Bedürfnis entsprechend versorgt werden können.

Alle Interessierten sind nun herzlich eingeladen, am Samstag, 5. Mai, 14 bis 17 Uhr, mit dem Team der Palliativstation, dem Zirkus Lilleput und der Big Band „The Band“ das Jubiläum mit einem Sommerfest zu feiern. Die Mitarbeiter stehen an Infoständen zum Thema Palliativmedizin für die Fragen der Besucher zur Verfügung. Es werden Einblicke in die palliative Pflege, das Therapieangebot und die Arbeit des Ethikkomitees am Heidekreis-Klinikum gegeben.

Öffentliche Unterzeichnung

Das Palliativnetz Heidekreis, der Ambulante Hospizdienst und der Onkologische Arbeitskreis Walsrode sind ebenfalls vertreten. Für den herzhaften und den süßen Appetit ist gesorgt.

Hier dürfen sich die Besucher beispielsweise auf ein Kuchenbuffet des Walsroder Landfrauenvereins freuen. Die Veranstaltung findet im Speiseraum (Ebene E) des Heidekreis-Klinikums und im Außenbereich davor statt. Zudem findet auf Initiative von Dr. med. Roland Heitmann, Leitender Arzt Palliativmedizin am Heidekreis-Klinikum Walsrode, am 2. Mai eine öffentliche Unterzeichnung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ statt. Landrat Manfred Ostermann und der Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums, Dr. med. Christof Kugler, werden die Charta durch die Unterzeichnung für den Heidekreis bekräftigen.

In den fünf Leitsätzen sind die Aufgaben, Ziele und Handlungsbedarfe formuliert, um für Betroffene und Zugehörige die Behandlung und Betreuung zu verbessern. Verabschiedet wurde die Charta 2010 von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), dem Deutschen Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) und der Bundesärztekammer (BÄK). Unterstützt wird sie vom Bundesministerium für Gesundheit.

Vortrag am 9. Oktober

Von der Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland wird Franziska Kopitzsch zu Gast sein und die Ziele und Inhalte der Charta vorstellen. Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung um 17 Uhr im Seminarraum des Gesundheitszentrums, Saarstraße 16, teilzunehmen.

Im Herbst wird es ein drittes Informationsangebot anlässlich des Jubiläums „Zehn Jahre Palliativstation“ geben: Ein öffentlicher Vortrag zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht findet dann am 9. Oktober, 18 Uhr, im Seminarraum des Gesundheitszentrums statt.

Die Palliativstation am Heidekreis-Klinikum wurde 2008 unter der Leitung von Dr. med. Roland Heitmann als Teil der Inneren Abteilung am Standort Walsrode eingerichtet. Angehörige und Freunde werden in einem ganzheitlichen Behandlungskonzept mit einbezogen.

