Walsrode: Neue Bahnstrecke in Betrieb

Feierlich geschmückt steht die „Wilde Erika“ am Bahnsteig in Vorwalsrode. © Böhmetal Kleinbahn

Die Böhmetal-Kleinbahn ist eine Chance für den regionalen Tourismus. Das Wunschziel ist die Verlängerung der Strecke bis Walsrode.

Walsrode – Ein Pfiff der „Wilden Erika“ kündigte die Einfahrt des ersten Personenzuges in den Bahnhof Vorwalsrode an. Im Zug befanden sich Vertreter der Gebietskörperschaften, der Vogelpark Tourismus Region, von Architekturbüros, des Bürgerbusses Walsrode und etliche Bewohner aus den Dörfern entlang der Strecke.

Der ehrenamtliche Geschäftsführer Carsten Recht wies in seiner Ansprache im kleinen Empfang ausdrücklich auf die großartige Leistung von zahlreichen Helferinnen und Helfern hin. Bereits 2013 habe die Umspurung begonnen.

Recht sagte, dass die Böhmetal-Kleinbahn sich einerseits als Museumsbahn und andererseits als Ergänzung zum ÖPNV in der Fläche verstehe. Der Geschäftsführer erwähnte auch das Wunschziel – die Verlängerung der Strecke bis zum Bahnhof der Deutschen Bahn (DB).

Feierlich wurde die neue Bahnstrecke eingeweiht. © Böhmetal Kleinbahn

Bereits in absehbarer Zeit werde der Weg vom DB-Bahnhof zum Kleinbahnbahnhof im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschildert und die Werbung für die An- und Abfahrt von und nach Hamburg per Bahn eingeleitet, kündigte Recht an.

Der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Puschmann und Carsten Recht traten schließlich an das rote Band, um es zu durchzuschneiden und symbolisch den neuen Streckenabschnitt der Kleinbahn einzuweihen, heißt es in der Pressemitteilung der Böhmetal-Kleinbahn.

Die Festgesellschaft fuhr anschließend mit dem Sonderzug in gemütlicher Fahrt nach Altenboitzen zurück. Während der Fahrt waren nur positive Stimmen über das beeindruckende Projekt der Böhmetal-Kleinbahn zu hören.