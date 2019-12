Auto explodiert in Nähe des Hauses der Walsroder Bürgermeisterin - Hintergründe unklar

In Walsrode ist ein Auto explodiert. Die Hintergründe sind unklar.

Viele Fragen wirft die Explosion eines Autos in Walsrode auf. Die Ursache für das Ereignis auf einem Anwesen im Ortsteil Sieverdingen, auf dem auch die Walsroder Bürgermeisterin Helma Spöring lebt, ist nicht geklärt.

Update, 23. Dezember: Nach der Explosion eines Autos auf dem Anwesen der Walsroder Bürgermeisterin setzt die Polizei des Heidekreises an diesem Montag ihre Ermittlungen fort. Tags zuvor hatte die Spurensicherung erste Beweise gesichert. „Heute müssen wir die Fakten sichten und dann mit der Staatsanwaltschaft in ein Brainstorming gehen“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Erstmeldung, 22. Dezember: Walsrode - Zu der Explosion kam es in der Nacht zu Sonntag, gegen 2.15 Uhr. Neben der 60 Jahre alten Bürgermeisterin von Walsrode leben laut Polizeiangaben auf dem Grundstück mehrere Parteien, verletzt wurde bei der Explosion niemand.

Die Fragen, ob die Explosion in Walsrode-Sieverdingen vorsätzlich herbeigeführt wurde, ein Zusammenhang mit dem politischen Amt von Bürgermeisterin Helma Spöring besteht oder sonstige Gründe vorliegen, bestimmen aktuell die Ermittlungen der Polizei.

Beamte des Erkennungsdienstes und des Staatsschutzes der Polizeiinspektion Heidekreis haben vor Ort die Arbeit aufgenommen. „Wir sind erst am Anfang der Ermittlungen“, berichtete Polizeisprecher Olaf Rothardt. „Zunächst konzentrieren wir uns auf die Spurensuche, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, was die Explosion ausgelöst hat.“

Die Polizei sucht nach Zeugen für die Explosion in Walsrode, die Hinweise geben könnten, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau nimmt Anrufe unter Telefon 05191/93800 entgegen.

Mit Material der dpa