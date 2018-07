Waldboden in Krelingen in Flammen

Etwa 4.000 Quadratmeter

Krelingen - Die anhaltende Trockenheit sorgt weiter für ein reges Einsatzaufkommen bei den Freiwilligen Feuerwehren im Heidekreis. So gerieten am Montag, gegen 16.40 Uhr, aus ungeklärter Ursache circa 4 000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz in Brand. Autofahrer auf der A 7 bemerkten eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Walsroder Dreiecks.