Vollsperrung des Durchgangsverkehrs

Walsrode - Von Montag an werden der Radweg und die Fahrbahndecke der Kreisstraße 120, Oskar-Wolff-Straße in Walsrode, zwischen der Einmündung des Sieverdinger Kirchweges bis hinter die Zufahrten zum Parkplatz des Eckernworth-Stadions innerhalb der Ortsdurchfahrt Walsrode saniert.

Die Zufahrten zu den Stadtstraßen Sieverdinger Kirchweg und Hinter Lodemanns Garten sind während der gesamten Bauzeit zu erreichen. Das teilt der Heidekreis mit.

Der Einmündungsbereich Fritz-Reuter-Straße in die Oskar-Wolff-Straße wird für die gesamte Dauer der Maßnahme gesperrt. Ebenso wird die K 120 für den Durchgangsverkehr zwischen der Einmündung in die B 209 und der Einmündung der K 120 in die K 121 in Fulde gesperrt. Der innerörtliche Verkehr wird mithilfe einer Lichtsignalanlage halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Neue Deckschicht für die Fahrbahn

Die Fahrbahn und der Radweg entlang der Südseite der K 120 weisen zum Teil starke Schäden in Form von Verdrückungen, Absätzen und Rissen auf. Der zu sanierende Abschnitt ist rund 550 Meter lang und beginnt am Ende der derzeitigen Hochbordanlage innerhalb der Ortsdurchfahrt Walsrode und endet hinter der zweiten Zufahrt zum Parkplatz des Eckernworth-Stadions. Die Fahrbahn der K 120 wird um vier Zentimeter abgefräst und erhält in gleicher Stärke eine neue bituminöse Deckschicht. Der Radweg und die fünfreihige Gossenanlage auf der Südseite werden komplett aufgenommen und durch eine zweireihige Gosse mit dahinterliegender Hochbordanlage und einen 2,50 Meter breiten Radweg in Betonsteinpflaster ersetzt.

Der Einmündungsbereich Fritz-Reuter-Straße erhält im Zuge der Arbeiten einen neuen bituminösen Aufbau. Anpassungsarbeiten an die Nebenanlagen sowie die einmündenden Wege sind erforderlich.

Sperrung soll eine Woche dauern

Eine überörtliche Umleitungsstrecke wird aus Richtung Walsrode über die B 209 (Verdener Straße), die K 121 in Richtung Schneeheide und weiter bis zur Einmündung der K 121 in die K 120 in Fulde ausgewiesen. Für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an der Fahrbahn der K 120 muss der betreffende Streckenabschnitt für den gesamten Verkehr für etwa eine Woche voll gesperrt werden. Es ist vorgesehen, diese Arbeiten in den Osterferien durchzuführen. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt.

Die Arbeiten werden durch die Firma Willi Meyer aus Uelzen ausgeführt. Die Kosten für die Baumaßnahme betragen rund 220 000 Euro. Die Bauarbeiten werden je nach Witterung voraussichtlich acht Wochen dauern.