Den Vögeln wieder ganz nah

Weltvogelpark Walsrode bietet genügend Platz für die Einhaltung der Abstandsregeln

+ Geschäftsführer Martinez beim Rundgang. Fotos: Müller

Walsrode – Das war ein guter Einstand in eine Saison, die der Weltvogelpark in seiner langen Geschichte wohl so noch nie erlebt hat: Corona sorgte dafür, dass diese wunderschöne Anlage am Rand von Walsrode auch erst mit Verspätung starten durfte, aber dann lief es gleich rund. „Die Besucher haben die vorgeschriebenen Sicherheitsbedingungen akzeptiert“, sagt nach einem ersten Saisontag dann auch Geschäftsführer Javier Gimeng Martinez, der sich an diesem Tag des Öfteren im weitläufigen Gelände des Weltvogelparkes umschaute, um zu kontrollieren, ob alles klappt. „Ich bin sehr zufrieden und habe gute Hoffnung, dass wir auch in den nächsten Tagen und Wochen alle Sicherheitsbedingungen gemeinsam mit unseren Gästen umsetzen können.“