Vier Südkämper auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft

Für die DM qualifiziert: Cedric Ehlers, Johanna Lippert, Ella Rüpke und Kilian Ehlers (von links) vom SV Südkampen starten in München bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen. © Ehlers

Walsrode – Die Deutschen Meisterschaften sind für viele Nachwuchssportler das Größte. Im Sportschießen wird die Teilnahme an diesem Wettkampf über ein einziges Ergebnis geregelt. Auf den Punkt müssen die Sportschützen bei den Landesverbandsmeisterschaften ihre Leistung abrufen, um die Norm zu erfüllen, die eine Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften auf der Olympiaanlage in München Hochbrück vom 26.

August bis 6. September möglich macht. Abhängig von der Qualität der Ergebnisse unterliegt die Norm einer gewissen Schwankung. Bei einigen treibt es dann die Tränen der Freude in die Augen, weil sie den Start erreicht haben, bei anderen die Tränen der Trauer, weil sie ihr Ticket knapp verpasst haben.

Diese beiden Situationen spürte der Jugendtrainer Roland Ehlers vom SV Südkampen bei der Bekanntgabe der Qualifikationsnormen zur DM. Vier Südkämper Nachwuchsschützen erreichten die DM-Qualifikation. Zwei seiner Jugendlichen verpassten im Einzel und auch knapp als Mannschaft um wenige Ringe den Start in München. Sie drücken die Daumen für ihre Vereinskameraden und kommunizieren über Textnachrichten den Wettkampfstand.

Mit der 14-jährigen Johanna Lippert hat erstmalig eine Gewehrschützin vom SV Südkampen die Teilnahmenorm für den Schülerwettkampf bei den Deutschen Meisterschaften erfüllt. Ella Rüpke, Kilian Ehlers und Cedric Ehlers gehen mit den Erfahrungen von ihrem DM-Start 2021 in den Wettkampf. Mit der Teilnahme ist das gesteckte Ziel erreicht worden und es nur noch um das Genießen geht.

Kilian Ehlers startet erneut in der Disziplin Luftpistole. Der 16-Jährige kommt gestärkt aus einem einwöchigen Trainingslager in Frankfurt (Oder). Neuland betritt die 15-jährige Ella Rüpke mit der 25-Meter-Pistole (2021 DM-Start mit der Luftpistole). Diese Disziplin setzt sich aus einem Präzisions- und einem Duellteil zusammen und besteht aus Serien mit jeweils fünf Schüssen. Im Präzisionsteil werden in vier Serien fünf Schüsse in jeweils fünf Minuten abgegeben. Dabei teilt sich jeder Schütze seine Zeit ein. Dynamischer wird es im Präzisionsteil. Über eine Ampelanlage wird der Wettkampf gesteuert. In der roten Phase, zwischen jedem Schuss, hat der Schütze eine Ruhephase von sieben Sekunden. In der anschließenden grünen Phase muss der Schuss innerhalb von drei Sekunden abgegeben werden, das heißt zielen und den Schuss auslösen. Dieser Ablauf erfolgt fünf Mal. „Aufgrund der Dynamik ist das Ziel auch größer als im Präzisionsteil“, erklärt Roland Ehlers.

Gleich drei Starts stehen für den 13-jährigen Cedric Ehlers auf dem Programm. Neben dem Wettkampf mit der Präzisionsluftpistole startet der Südkämper auch in den Disziplinen Mehrkampf Luftpistole und Luftpistole Standard. Beide Disziplinen bestehen aus einem Präzisionsteil und Dynamikteil und machen diesen Wettkampf für Außenstehende interessant.

Gewehr- und Pistolendisziplinen

Neben den Südkämpern gehen Nachwuchsschützen aus Adolphsheide-Vierde, Essel, Vorwalsrode, Schwarmstedt, Lindwedel und Häuslingen in Gewehr- und Pistolendisziplinen in München an den Start. Für einige Nachwuchsschützen geht der Blick in Richtung einer guten, vielleicht auch einstelligen Platzierung. Für die Masse ist es aber das Dabeisein. „Mehr geht nicht. Was jetzt kommt, ist Zugabe“, versucht der Südkämper Jugendtrainer die steigende Nervosität mit dem näherkommenden Start bei seinen Nachwuchsschützen zu dämpfen. re