Vier neue Containerklassen am Gymnasium

Von: Klaus Müller

Finden es selbst recht bequem im Container: Schulleiter Jens Hegerfeld mit Kreisrat Oliver Schultze sowie Johannes Renken und Peter Voss (von links) vom Gebäudemanagement des Landkreises. © Müller

Die Lage am Gymnasium Walsrode entspannt sich. 727 000 Euro sind für die Lösung des Raumproblems geflossen. Es sind vier Container-Klassen entstanden.

Walsrode – Für insgesamt rund 727 000 Euro hat der Landkreis Heidekreis auf dem Gelände der Walsroder Gymnasiumssporthalle vier Container-Klassen der modernsten Art aufgestellt. Ab Montag können die Räume, die den neuesten Anforderungen entsprechen, genutzt werden. Für Schulleiter Jens Hegerfeld bedeutete diese „vorläufige Kompromisslösung“ bei den derzeitigen Bedarfen des Gymnasiums eine gewisse Entspannung, aber das könne, so die Schulvertreter vor Ort, nur eine Zwischenlösung darstellen.

Das Gymnasium müsse an vielen Stellen gründlich saniert werden – oder man finde eine andere Lösung, die sich auf dem weiträumigen schulischen Gebiet zwischen Bahnhof und Gymnasium auch anbieten könnte. Allerdings: „Mittlerweile gehen unsere Schülerinnen und Schüler sehr gern in solche Mobilbauklassen“, sagt der Schulleiter. Weil sie helle, lichtdurchflutete Räumlichkeiten sind, alles Technische aufweisen und sogar Luftwärmepumpen im Angebot haben. Und es gibt richtig gute sanitäre Anlagen.

Johann Renken und Oliver Schultze vom Landkreis informierten über das Projekt. Im Januar 2023 hatte man begonnen, nach dem Standort zu suchen, scheiterte dann aber erst einmal an einer Fläche, auf der ein Feuerwehr-Standort vorgesehen ist. Man entschied sich dann für einen Platz direkt neben dem Eingang in das Foyer der Sporthalle. Im Juli war Baubeginn, ab 12. August wurden die Container aufgestellt. Abgenommen wurde das neue Projekt am 28. August.

Die Fundament- und Außenarbeiten inklusive Treppenanlage (Pflaster- und Bodenarbeiten), sowie die Tiefbauarbeiten für Schmutz- und Trinkwasserverlegung erfolgte über die Firma GalaBau Hibbing aus Walsrode. Bastian Hibbing und seine Mitarbeiter haben hier eine außerordentliche Mitarbeit und Arbeitsleistung erbracht. Ohne sie, betont der Landkreis, wäre die Umsetzung in diesem kurzen Zeitfenster und noch dazu in der Ferienzeit nicht möglich gewesen.

Das betreffe auch die Zusammenarbeit mit der Firma Elektro-Kruse, die die kleine Herausforderung wie gewohnt professionell löste, und die Containeranlage mit dem notwendigen Strom versorgte. Ein großes Dankeschön gab es wegen der guten Zusammenarbeit an die Firma Treude, die trotz Personal- und Materialmangels bei ihren Subunternehmen die Fertigstellung nur um eine Woche verschieben musste. Abschließend und im Besonderen sei noch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Walsrode und dem Kommunal-Service Böhmetal hervorzuheben.

Zum Hintergrund: Aufgrund des erheblichen Platzmangels auf dem Gelände des Gymnasiums Walsrode war eine einfache Lösung für den Standort nicht zu erwarten gewesen. Hinzu kam, dass auch in unmittelbarer Umgebung kein Gelände für eine Containeranlage genutzt werden konnte. Alternativ bot sich das Gelände der nahegelegenen Sporthalle an der Böhme an.

Da es aber auch hier aufgrund der Nähe zur Böhme wenig Möglichkeiten gab, fiel die Entscheidung auf den vorgelagerten Parkplatz direkt am Haupteingang zur Sporthalle. Obwohl hier augenscheinlich viel Platz vorhanden ist, wurde die mögliche Aufstellfläche aufgrund von Leitungen, die nicht überbaut werden dürfen, wie einer Trinkwasserhauptleitung, sehr begrenzt. Die endgültige Lage wurde dann entsprechend mit den Stadtwerken und der Stadt Walsrode abgestimmt.