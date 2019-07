Vier Männer überfallen Radfahrerin

Walsrode – Vier Männer stellten sich am Freitag, zwischen 14.30 und 15 Uhr, in Walsrode einer 47-jährigen Fahrradfahrerin in den Weg, entrissen ihr einen schwarzen Rucksack und flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Überfall geschah auf dem unbefestigten Parallelweg der Robert-Koch-Straße, von der Stadthalle kommend in Richtung Krankenhaus, entlang des Bachlaufs. Die Täter hielten sich an der Abzweigung zur Innenstadt/Lange Straße im Bereich einer Bank auf. Weil die Frau den Rucksack festhielt, schlug einer der Männer ihr zweimal gegen den Kopf, sodass sie losließ, schreibt die Polizei.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: circa 170 bis 180 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, Oberlippenbart, rundes Gesicht und stabile Figur. Er hatte schwarze, gewellte Haare und eine südländische Erscheinung, war stark angetrunken, sprach gebrochenes Deutsch, trug blaue Jeans, eine dunkle Lederjacke, schwarze Turnschuhe und eine Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer 05161/984480 in Verbindung zu setzen.