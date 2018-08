Kreisschützenfest in Schneeheide: So viele Teilnehmer wie selten

1450 Mitgliedern aus 60 Vereinen

+ © Röttjer Die Stöckener Schützen beim Umzug. © Röttjer

Schneeheide - So viele Schützen wie selten feierten in Schneeheide das 60. Kreisschützenfest. Nach Meldung an den Kreisvorsitzenden Hans-Heinrich Wussow traten mehr als 1 450 Schützen aus 60 Vereinen zum Festumzug an. Sie marschierten anschließend in Begleitung von acht Spielmannszügen oder Blasorchestern zur „Krönung“ der Kreismajestäten auf einem in der Nähe des Schützenhauses gelegenen Platz auf.