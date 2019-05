Viehvermarktung strebt Fusion an

Hünzingen – Ein gutes Jahresergebnis bei schwieriger Marktlage und große Pläne für die Zukunft beherrschten die Generalversammlung der Viehvermarktung Walsrode/Visselhövede.

Wirtschaftsprüfer Peter Götz vom Genossenschaftsverband präsentierte stellvertretend für den Vorstand das Ergebnis für 2018. Der Jahresüberschuss fiel mit 70 989 Euro geringer aus als die 134 000 Euro im Vorjahr. Grund sei, dass die Märkte für Rind- und insbesondere Schweinefleisch derzeit massiv unter Druck ständen.

Die Marktlage stellte Geschäftsführer Wilhelm Behrens vor. Alleine durch die Schweinepest in China sei die Weltproduktion von Schweinefleisch um vier Prozent zurückgegangen. Zudem sei die Nachfrage im Inland um drei Prozent gesunken, was aber durch weniger Importe kompensiert worden sei. Die Viehvermarktung konnte die Anzahl des Schlachtviehs, 522 457 Stück, trotz des weiter gesunkenen Pro-Kopf-Verbrauchs von Schweinefleisch in Deutschland auf 35 Kilogramm pro Person leicht ausbauen, da die Rinder relativ stabil blieben. Auch die Zahl des vermarkteten Nutzviehs stieg leicht auf 518 958 an und sorgte für eine Gesamtzahl des vermarkteten Viehs von knapp über einer Million.

Allerdings verhinderte der Preisverfall bei Schweinen mit 19 Euro weniger pro Tier und 16 Euro Preisverlust bei den Ferkeln einen signifikanten Umsatzzuwachs.

„Wir möchten uns aus der breiten Masse als Vermarkter herausheben und auch in schwierigen Situationen gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen suchen“, sagte Behrens vor den Genossenschaftsmitgliedern.

+ Wollen gemeinsame Wege gehen (v.l.): Jörg Schäfer, Martin Lüking, Volker Carstens (Aufsichtsratschef), Wilhelm Behrens und Matthias Hogrefe.

Schwarze Zahlen und eine stabile Eigenkapitalquote zur Sicherheit attestieren der Geschäftsführung eine stetige Weiterentwicklung der Genossenschaft. Das Anlagevermögen wurde um 490 000 Euro gesteigert. Es gab Fuhrpark-Ersatzinvestitionen und eine neue Waschhalle wurde gebaut. Das Eigenkapital blieb mit 4,15 Millionen Euro und 45 Prozent Quote fast gleich. Auch durch den Anstieg des Geschäftsumfanges steigerten sich die Verbindlichkeiten um 1,1 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss wurde mit einstimmigem Beschluss in die Rücklagen der Genossenschaft mit 516 Mitgliedern überführt.

Bei diesen Zahlen ist es kein Wunder, dass Mitbewerber sich für die Viehvermarktung Walsrode/Visselhövede interessieren. Der wiedergewählte Vorstandsvorsitzende Martin Lüking schlug die strategische Ausrichtung der Genossenschaft für die nächsten Jahre vor. Mehrere Viehvermarktungen hätten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit oder Fusion bekundet, einige von ihnen seien auch normale Gesellschaften gewesen. Das sei laut Lüking schwierig mit dem Genossenschaftsmodell zu verbinden. Als Wunschkandidat kristallisierte sich die Viehvermarktungsgemeinschaft Weser-Hunte heraus. Erste Gespräche über eine Fusion hätten bereits stattgefunden. Zur Generalversammlung in Hünzingen waren schon der Geschäftsführer Matthias Hogrefe und der Vorstandsvorsitzende Jörg Schäfer aus dem Asendorfer Hauptsitz gekommen, um sich vorzustellen. Die Asendorfer vermarkteten 2018 insgesamt 1,224 Millionen Tiere und würden mit Walsrode/Visselhövede zusammen auf 2,27 Millionen Stück Vieh kommen. „Ich bitte um aktive Begleitung dieses Prozesses durch unsere Mitglieder. Wir sollten die guten Jahre nutzen, um das auf die Reihe zu bringen“, so Lüking. Ziel sei es, zur nächsten Generalversammlung in einem Jahr so weit zu sein, einen Fusionsbeschluss durch die Mitglieder fassen zu können.

Personalien: Aus dem Vorstand der Viehvermarktung Walsrode/Visselhövede verabschiedete der Vorstandsvorsitzende Martin Lüking das langjährige Mitglied Diethelm Evers aus Rethem Moor. Lüking hatte schon zu den Rethemer Zeiten der Viehvermarktung auf Evers gezählt. Für 29 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit erhielt er vom Vertreter des Genossenschaftsverbandes Peter Götz die silberne Ehrennadel des Verbandes. Martin Lüking, Cord Stegmann und Arndt Beermann wurden einstimmig wiedergewählt. Aus dem Aufsichtsrat schied Wilhelm Fuhrhop aus und erhielt für seine zwölfjährige Tätigkeit große Anerkennung von den Offiziellen. Bestätigt im Aufsichtsrat wurden der Westener Henrik Bodenstab und die Riekenbostelerin Ina Neumann. lee