Verzapft: 160 Geschädigte in Walsrode

Von: Klaus Müller

Teilen

Die Tankstelle der Raiffeisen Centralheide an der Hannoverschen Straße in Walsrode. Hier wurden gemischte Kraftstoffe, Diesel und Benzin, herausgegeben. © Müller

Kleine Zettel an den Tanksäulen weisen daraufhin, dass das Tanken an der Raiffeisen-Tankstelle in Walsrode problematisch geworden ist. Seit Anfang dieser Woche wurden einige Zapfsäulen abgeschaltet, weil der Inhalt offensichtlich vermischt wurde. Benzin und Diesel in einem Tank – das geht gar nicht.

Walsrode - Holger Laue, Vorstand der Raiffeisen Centralheide in Soltau am Freitagmorgen gegenüber unserer Zeitung: „Wir haben die Untersuchungen abgeschlossen. Bisher haben sich insgesamt 160 Geschädigte gemeldet.“

Nach seinen Angaben wurden die Säulen am Freitagnachmittag wieder freigegeben: Dann waren die Tanks gereinigt, und es wurde neuer Kraftstoff eingefüllt.

„Wir haben ab Freitag mit allen Geschädigten, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und nur für den jeweiligen Schadensfall, entsprechende Regelungen vereinbart. Dazu wurde ein Anlaufpunkt für alle Geschädigten an der Geschäftsstelle in Walsrode eingerichtet.“ Insgesamt hätten sich laut Laues Angaben bisher 160 Geschädigte gemeldet. Die Klärung mit der Versicherung werde von der Raiffeisen in den meisten Fällen im Nachhinein vorgenommen.

„Die Zeitdauer der Schadenbearbeitung kann weder die Geschädigten noch uns zufriedenstellen und darum machen wir den Geschädigten ein Angebot zur Schadensabwicklung.“