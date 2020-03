Verkohltes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Walsrode – Die Alarmmeldung „F2 – brennt Wohnung, Rauch aus Fenster“ ließ am Samstag, gegen 11 Uhr, nichts Gutes ahnen. Bereits auf der Anfahrt der Feuerwehr kam die Meldung der Leitstelle, dass das Mehrfamilienhaus stark verqualmt sei und sich noch ein Bewohner im Haus befände.

Bei der Ankunft bestätigte sich die Meldung, schreibt Pressesprecher Jens Führer in einer Pressemitteilung. Das Haus war stark verraucht, es roch verbrannt. Unter Atemschutz ging ein Trupp in das Gebäude. Der Bewohner konnte schnell an den Rettungsdienst übergeben werden.

Danach wurde als Ursache für den Einsatz stark verkohltes Essen auf dem Herd ausgemacht.

Die Einsatzkräfte belüfteten das Gebäude, kontrollierten mit der Wärmebildkamera und konnten nach knapp einer Stunde wieder abrücken.