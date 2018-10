Verein Gewässerschutz: Mess-Ergebnisse für den Raum Walsrode liegen vor

Heidekreis - Viel zu hohe Nitratwerte im Grundwasser hat der VSR-Gewässerschutz bei den Brunnenwasserproben festgestellt, die im Rahmen seiner Informationsveranstaltungen Anfang September in Walsrode abgegeben wurden. In jeder fünften untersuchten Probe lag die Nitratkonzentration oberhalb des Grenzwertes der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter.

Insgesamt 112 Wasserproben aus privat genutzten Brunnen nahmen Milan Toups, Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, und Harald Gülzow, Projektleiter, aus dem Raum Visselhövede, Bad Fallingbostel, Walsrode und Ahlden für die Untersuchung entgegen.

„Ein Grund für die hohen Belastungen ist die intensive Landwirtschaft“, ist sich der VSR-Gewässerschutz sicher. In einer aktuellen Pressemitteilung rät er Gemeinden, Kreisen und Kirchengemeinden dazu, ihre landwirtschaftlichen Flächen in Zukunft nur noch ökologisch bewirtschaften zu lassen.

Die Mitglieder vom VSR-Gewässerschutz fanden 117 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Walsrode. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Sieverdingen mit 88 Milligramm pro Liter, in Schwitschen mit 79, in Dorfmark mit 103, in Vierde mit 101, in Uetzingen mit 91, in Düshorn mit 96, in Eilte mit 76, und in Frankenfeld mit 83 mg/l fest. „Das Wasser ist wegen der Überschreitung der Trinkwasserverordnung nicht mehr zum Trinken geeignet. Besonders wichtig ist außerdem, dass derart belastetes Wasser nicht zum Befüllen eines Fischteichs genutzt wird. Es besteht die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Abgestorbene Pflanzen können anschließend zu Fischsterben führen“, informiert der Verein. „Nitratbelastetes Grundwasser führt beim Bewässern zu einer zusätzlichen Düngung. Diese muss in die Berechnung über den Stickstoffbedarf der angebauten Pflanzen miteinbezogen werden. Nur so können eine Überdüngung und eine Nitratanreicherung in Gemüse verhindert werden.“

Bürger, die wissen möchten, ob sie auch von der hohen Nitratbelastung betroffen sind können heute, von 9 bis 11 Uhr, eine Wasserprobe beim Labormobil der Gewässerschützer in Schwarmstedt abgeben. Das Fahrzeug wird auf dem Festplatz Am Beu stehen.

„Der ökologische Landbau hat weit strengere Düngevorschriften als in der Düngeverordnung festgesetzt. Es wird auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Stickstoffdünger verzichtet. Außerdem kommt es zu weitgehend geschlossenen Nährstoffkreisläufen, da die Zahl der Tiere sich an der Fläche orientiert, die dem Betrieb zur Verfügung steht. Nährstoffüberschüsse werden somit bestmöglich vermieden“, so der VSR, der es begrüßt, dass ökologisch erzeugte Produkte immer stärker gefragt sind. „Das freut uns als Gewässerschützer. Jedoch verbessert die Nachfrage für ökologisch erzeugte Produkte nicht die Grundwasserqualität in Niedersachsen. Dort werden nicht mal vier Prozent der landwirtschaftlichen Flächen vom ökologischen Landbau bewirtschaftet. Der große Bedarf wird inzwischen mit weit transportierten Lebensmitteln gedeckt.“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.