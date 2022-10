Sportbund Heidekreis: Verdienstkreuz für Joachim Homann

Überreichen das Bundesverdienstkreuz an Joachim Homann (Mitte): Helma Spöring und Jens Grote. © Bätje

Der langjährige Vorsitzende Joachim Homann erhielt auf der Versammlung des Sportbundes Heidekreis das Bundesverdienstkreuz. Er trat nicht erneut zur Wahl an. Sein Nachfolger ist Matthias Schröder.

Walsrode – Die große Anzahl von Ehrengästen kam nicht von ungefähr. Für Joachim Homann war es das letzte Mal, dass er als Vorsitzender des Kreissportbundes, jetzt Sportbund Heidekreis, einen Kreissporttag eröffnete. Nach 32 Jahren im Amt und schon mehrere Jahre davor Vorstandsmitglied in anderer Funktion trat Homann bei der Wahl nicht wieder an.

Neuer erster Vorsitzender des Sportbundes Heidekreis ist einstimmig Matthias Schröder, seine bisherige Arbeit als stellvertretender Vorsitzender und Kassenwart übernimmt Frank Kalippke.

Joachim Homann darf sich künftig Ehrenpräsident des Sportbundes Heidekreis nennen, und der Applaus schwoll an, als Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring und Landrat Jens Grote dem aus dem Amt scheidenden Homann das Bundesverdienstkreuz aushändigten.

In ähnlichen Fällen wird häufig der Vergleich zum Lotsen, der von Bord geht, gezogen. Ganz so krass wollte sich Homann doch nicht verabschieden. Er verlasse zwar die Kommandobrücke, aber vielleicht gebe es ja noch einen Platz im Maschinenraum.

Wehmut schwang mit, als er rückblickend feststellte, dass er zahlreiche „tolle“ Menschen um sich herum gehabt hätte, engagierte Begleiter, ohne die er diesen Job gar nicht hätte machen können. Allein an die 350 Vorstandsitzungen habe er geleitet. Er lobte Barbara Walter, die ihm 28 Jahre lang kompetent zur Seite gestanden habe, und natürlich seine Familie.

„In der Schule war ich im Sport immer der Schlechteste“, scherzte Homann. Vielleicht sei das ja der Knackpunkt gewesen, der ihn für eine Karriere als Sportfunktionär prädestiniert habe.

„Bei der heutigen Situation fällt mir der Begriff Zeitenwende ein“, stellte LSB-Vorsitzender Reinhard Rawe fest. Man befinde sich in einem Strukturwandel, und da werde jemand mit Homanns Eigenschaften gebraucht.

LSB-Präsident Dr. Wolf Rüdiger Umbach hob hervor, dass das Verhältnis zwischen dem Sportbund Heidekreis und dem Landessportbund von gegenseitigem Vertrauen und ehrlicher Anerkennung geprägt gewesen sei. Optimistisch positiv solle man an künftige Aufgaben herangehen.

Der Sport stehe vor großen Herausforderungen, Corona hoffen die Verantwortlichen weitgehend im Griff zu haben, doch nun gelte es, die nächste Krise, Flüchtlinge aus der Ukraine, zu bewältigen. Was Mut mache, sei die Tatsache, dass der Sport immer Mittel und Wege gefunden habe.

Das könne aber nur gelingen, wenn alle miteinander kommunizierten und sich gemeinsam auf den Weg machten, wie Luisa Haller es im Hinblick auf die Inklusion im Sport forderte. Im Heidekreis sei man da auf einem guten Weg. Wie so etwas aussehen könnte, zeigte eine Gruppe gehandicapter Sportler von der SG Benefeld/Cordingen mit einer Show unter Leitung von Stefani Schade, die für ihren Auftritt mit anhaltendem Applaus bedacht wurde.

Auch einige Probleme wurden angesprochen, zum Beispiel, wie man bei der Hallennutzung Energie sparen könne. „Doch wir hoffen“, so Umbach, „dass der Sport nirgends entscheidend zurückstecken muss.“ Allerdings komme man nicht darum herum, sich zu überlegen, wie man den Energieverbrauch einschränken könne.

Eine Reihe von Ehrungen standen auf dem Programm: Die Ehrennadel des LSB Niedersachsen gab es für Daniel Kruse und Marion Rust von den Schützen aus Gilten, eine Nadel in in Gold für Rolf Personn, in Silber für Stefan Küster, beide aus Vethem, und eine Ehrennadel der Sportjugend für Jan Rabe, Gilten. Für besonderes Engagement gab es eine Auszeichnung für Stefanie Schade und Thomas Begemann von der SG Benefeld/Cordingen und der Triathlon-Gemeinschaft Heidekreis. Zwei Vereine durften sich über eine Geldzuwendung für vorbildliche Vereinsarbeit (Eintracht Munster) sowie sportlichen Erfolg (Damenmannschaft des SV Böhme) freuen.

Noch ein paar Zahlen: Den größten Fachverband im Heidekreis stellen die Fußballer, gefolgt von den Schützen und Turnern. Es gibt 50 132 Mitgliedschaften, das sind geringfügig weniger als im Vorjahr, als ein erheblicher Aderlass zu verzeichnen war. Dieser Negativtrend ist wohl gestoppt worden. Die größten Vereine sind der TV Jahn Schneverdingen, Eintracht Munster, der MTV Soltau und der TV Jahn Walsrode. bä