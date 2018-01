Polizei probt in BBS Walsrode den Ernstfall

Unter Lebensgefahr in die Schule

+ © Polizei Heidekreis Die FX-Trainingswaffe im Anschlag, bewegen sich diese vier Polizisten vorsichtig durch das Treppenhaus. © Polizei Heidekreis

Walsrode - Für den unbeteiligten Zuschauer sah es vermutlich ziemlich ernst aus: Angehörige des Polizeikommissariates Walsrode und der nachgeordneten Dienststellen in Rethem, Bomlitz, Hodenhagen und Schwarmstedt sahen sich gestern in den Berufsbildenen Schulen Walsrode einer lebensbedrohlichen Einsatzlage ausgesetzt – in Gestalt einer Übung unter realen Bedingungen.