Unkooperativer Verdächtiger

Walsrode – Polizeibeamte nahmen am Sonntag, gegen 21.50 Uhr, auf dem Bahnsteig in Walsrode einen 22-jährigen Mann kurzfristig in Gewahrsam, der nach Zeugenaussagen zuvor mit einem Messer bewaffnet nervös durch die Zugabteile der fahrenden Regionalbahn gelaufen sei. Der Mann versuchte zunächst, sich zu entfernen, konnte aber festgehalten werden. Er kam den Aufforderungen der Polizisten nicht nach, sodass er zu Boden gebracht und bei erheblicher Gegenwehr mit Handschellen fixiert werden musste, teilt die Polizei mit. Beim Einsatz wurde ein 21-jähriger Beamter leicht verletzt. Die Durchsuchung des aggressiven Mannes führte zum Auffinden von griffbereiten Rasierklingen. Ein Messer hatte der 22-Jährige nicht bei sich.