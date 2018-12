Seniorin wird durch vorbeifahrenden Lkw verletzt

Bomlitz - Leicht verletzt wurde eine 78 Jahre alte Bomlitzerin, als die angelehnte Fahrertür ihres grauen Renault Modus durch den Sog einer vorbeifahrenden weißen Sattelzugmaschine mit Aufschrift „Cargo“ aufgerissen und beschädigt wurde.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag, kurz nach 8 Uhr, in Bomlitz am Parkstreifen in der Walsroder Straße. Der Lkw-Fahrer dürfte nichts bemerkt haben.

Sein Fahrzeug könnte beschädigt worden sein. Der betroffene Fahrer oder Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05161/47545 zu melden.

