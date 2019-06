Bomlitz – Nachdem er am Sonntag, gegen 18.25 Uhr, mit seinem Auto auf der Fallingbosteler Straße in Bomlitz ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war, suchten Polizisten einen 67-jährigen Mann an seiner Anschrift auf. Bei dem Mann wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der 2,3 Promille ergab, schreibt die Polizei. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Strafanzeige waren die Folge.