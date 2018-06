Zwei Tage eingeklemmt: Feuerwehr befreit Vermissten aus Auto

Unfall in Waldgebiet

+ © Feuerwehr Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus Kükenmoor im Landkreis Verden aus seinem Auto. © Feuerwehr

Idsingen - Ein seit Samstag vermisster 79-Jähriger aus Kükenmoor wurde am Montagnachmittag in einem Waldgebiet zwischen Idsingen und Groß Heins gefunden. Der Betreuer einer Wildfütterungsstelle wurde aufgrund von Reifenspuren auf das Auto des Mannes aufmerksam, das kopfüber in einem Graben lag