Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall am Stauende auf A7

Bei einem Unfall auf der A7 bei Walsrode ist am Dienstag ein Autofahrer gestorben. Das Unglück ereignete sich am Ende eines Staus.

Walsrode - Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag gegen 17.16 Uhr gekommen, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Ein Lkw musste auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Westenholz und der Raststätte Allertal wegen eines Staus vor der Baustelle verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen abbremsen, kam aber noch nicht zum Stillstand. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein darauffolgender Kleintransporter fuhr nahezu ungebremst auf den Lkw auf. Der 18-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die Richtungsfahrbahn Hannover musste für etwa eine Stunde vollgesperrt werden, danach wurden die Fahrstreifen nach und nach freigegeben. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn und den Nebenstrecken.

