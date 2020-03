Unfall unter Alkoholeinfluss

Walsrode – Ein mit vier Personen besetztes Auto kam am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, auf der Benzer Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Drei der Insassen flüchteten der Polizei zufolge vom Unfallort, ein vierter Insasse blieb schwer verletzt im Fahrzeug zurück. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Polizisten fanden die Geflüchteten. Allen Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Die K 118 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.