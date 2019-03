Vier Schwerverletzte bei Auffahrunfall nahe Walsrode

An einem Stauende ist es am Freitag auf der A7 zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden vier Personen schwer verletzt.

Walsrode - Kurz vor der Anschlussstelle Westenholz kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, heißt es in einer Meldung der Polizei von Sonntag. Die Autos waren in Fahrrichtung Hamburg unterwegs gewesen.

Wegen einer Staubildung musste der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen abgebremst werden. Ein Autofahrer erkannte dies laut Polizeiangaben zu spät, fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf und schob diesen auf einen weiteres Fahrzeug.

Vier der beteiligten Insassen, unter anderem auch der Unfallverursacher, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.



kom

Rubriklistenbild: © dpa/picture alliance