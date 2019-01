Unfall an Sporthalle

Geschädigter gesucht

Walsrode - Zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Hellteich in Walsrode, bei dem der Verursacher zunächst wegfuhr, weil er keinen Schaden festgestellt haben will, kam es am Donnerstag, 17. Januar, gegen 19.25 Uhr, teilt die Polizei mit.