Trotz Blaulicht und LED-Anzeige: Transporter rammt Polizeiwagen

Walsrode - Ein Transporter-Fahrer hat am Mittwoch ein auf der A27 abgestellten Polizeiwagen übersehen und diesen trotz des Versuchs, im letzten Moment auszuweichen, mit großer Wucht gerammt.

Das Fahrzeug der Beamten stand gegen 18 Uhr auf Höhe Walsrode in Fahrtrichtung Walsroder Dreieck zur Absicherung auf dem rechten Fahrstreifen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Wagen leuchteten demnach Blaulicht, Warnblinkanlage sowie LED-Anzeige.

Dennoch bemerkte der 43-jährige Fahrer des Transporters aus Berlin den Einsatzwagen erst im letzten Moment, ein Ausweichen gelang ihm nur teilweise.

Bei dem Zusammenprall wurde niemand verletzt, das Polizeiauto allerdings schwer beschädigt. Die Polizisten befanden sich außerhalb ihres Fahrzeugs. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt.

kom