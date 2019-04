Autofahrer schiebt eigenen Wagen und Transporter unter Lkw

Folgeunfall auf der A27

+ © Polizei Bei dem Unfall wurden ein Auto und ein Kleinlaster unter einen Lkw geschoben. © Polizei

Bei einem Unfall an einem Stauende auf der A27 sind am Mittwoch mehrere Personen schwer verletzt worden. Eine Person musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Grund für den Stau war eine Sperrung infolge eines Unfalls, der sich wenige Minuten zuvor ereignet hatte.