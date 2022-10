Um 6 Uhr Essen gekocht – Walsroder im Krankenhaus

Teilen

Dicke Rauchschwaden ziehen aus den Fenstern des Untergeschosses. © Feuerwehr

Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, zu einem Brand nach Hademstorf in der Stadt Walsrode aus. Am Tannenweg brannte eine Küche, schreibt die Polizei.

Der 33-jährige Hausbewohner hatte zuvor versucht, sich Essen auf dem Herd zuzubereiten und war dabei eingeschlafen. Er musste mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Sie schafften es bis zum Eintreffen der Feuerwehr, den Bewohner zu wecken und aus dem Haus zu bekommen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen aus den beiden Küchenfenstern und drohten auf das Obergeschoss überzugreifen. Hier waren durch Hitze und Flammen die Fensterscheiben bereits geplatzt. Zusätzlich zur Brandbekämpfung wurde vorsorglich die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Walsrode nachalarmiert, diese kam aber nicht mehr zum Einsatz, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer, das neben der Küche bereits weitere Räume im Erdgeschoss erfasst hatte. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet.

Der Schaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: FF Hodenhagemn