Über 90 Prozent der Brotproben gut oder sehr gut

+ Michael Isensee (l.), Claudia Wolther und Arno Boenke erlebten eine große Brot- und Brötchenauswahl. Foto: Ehlers

Walsrode – In keinem anderen Land der Welt ist die Brotvielfalt größer als in Deutschland. Hier gibt es nahezu 1 000 Sorten, und jedes Brot hat seinen eigenen Charakter, der sich regional unterscheidet. Damit die Bäcker vor Ort die Produktmerkmale sichern, bietet die Bäckerinnung Soltau-Fallingbostel jährlich in Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen Walsrode eine öffentliche Brotprüfung an. Schüler und Lehrer informierten sich über Geschmack und Herstellung.