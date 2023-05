Treffsichere Walsroder Bürgermeisterin

Von: Klaus Müller

Bürgermeisterin Helma Spöring legte beim Start des 446. Bürgerschießens vor. © Müller

Das 446. Walsroder Bürgerschießen ist gestartet. Auch Bürgermeisterin Helma Spöring legte an.

Walsrode/Altenboitzen – Der seit nunmehr vier Jahren amtierende Bürgerkönig Christoph Winkelmann aus Altenboitzen hatte am Pfingstmontag beim Start des 446. Walsroder Bürgerkönig-Schießens auf dem Schützenplatz gegen eine gut aufgelegte Bürgermeisterin Helma Spöring keine Chance. Walsrodes Stadtoberhaupt schoss als Laie ein hervorragendes Ergebnis. Vorwalsrodes Schießwartin Uta Höper drückte es so aus: „Es wäre ja toll, wenn erstmals in der Geschichte des traditionsreichen Bürgerschießens eine Bürgermeisterin die Nase vorn hätte.“ Ob dann der Schützenverein Sieverdingen Veranstalter des nächsten Bürgerschießens werden würde?

Fragen über Fragen an diesem schönen Montag, aber alle, die gekommen waren, hatten ihren Spaß. Der amtierende König erinnerte sich an das großartige Scheibenannageln im 777. Jahr des Bestehens seines Dorfes Altenboitzen, als fast der ganze Ort kam und lange gefeiert wurde. Und dann kam die Pandemie, es fand nichts mehr rund um diese Veranstaltung statt, und die sechs Kilogramm schwere Kette musste zu Hause bleiben.

Und nun soll am Sonnabend, 17. Juni, wieder gemeinsam mit der ganzen Stadt gefeiert werden. Vorwalsrode richtet in diesem Jahr das Fest aus. Der kurze Festakt vorher findet am Rathaus statt. Die Teilnahmebedingungen sind einfach und für jeden Bürger greifbar. Frauen und Männer gleichermaßen dürfen mitmachen. Sie müssen in keinem Verein der Stadt integriert sein, nur hier wohnen. „Wir hoffen, dass vielleicht dieses Mal mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen“, sagte Uta Höper, die rundherum noch weitere Schießwettbewerbe anbieten wird. Vom Ratspokal bis hin zum Kaiserpokal und vieles andere mehr.

Geschossen wird am Sonnabend, 3. Juni, von 13 bis 21 Uhr, und am Mittwoch, 7. Juni, von 17 bis 21 Uhr, auf dem Kleinkaliberstand. Neun Schüsse für jeden sind vorgesehen. Es wird ein interessanter Wettkampf werden.