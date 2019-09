Traumberuf Tierpfleger

Walsrode – Der Weltvogelpark Walsrode bildet seit Jahren junge Menschen zu Tierpflegern aus, natürlich spezialisiert auf Vögel. Im August haben zwei junge Frauen ihre Ausbildung angetreten, sodass nun sechs junge Leute das Team des Parks bei der Pflege der rund 4 000 Vögel unterstützen. Um die Tiere kümmern sich rund um die Uhr Biologen, Tierärzte und -pfleger sowie die Auszubildenden.

Von Strauß bis Kolibri über Flugshow und Nesthäkchen: Die Ausbildung ist vielfältig – ein Grund, weshalb viele der jungen Leute auch im Anschluss gern im Park bleiben, so die Pressemitteilung.

Während ihrer Ausbildungszeit durchlaufen die Azubis jede Station des Parks. „Als Tierpfleger kümmert man sich nicht nur um eine Vogelart“, erklärt Janina Ehrhardt, Pressesprecherin des Weltvogelparks. „Die Azubis lernen alle Besonderheiten und Eigenarten der verschiedenen Vögel kennen: vom größten Strauß bis hin zum kleinsten Vogel der Welt, dem Kolibri.“ Aber nicht nur die Pflege der Vögel ist entscheidend: Wichtig ist auch, einen Gesamtüberblick über den Park zu bekommen. Eine Station der Ausbildung ist die Flugshow.

Deren Leiter, German Alonso, nimmt die Azubis unter seine Fittiche. „Hier lernen sie die verschiedenen Vogelarten von einer ganz anderen Seite kennen. Das hilft ihnen wiederum beim daily business, wenn sie sich um die Vögel kümmern, sie füttern und umsorgen. So können die Auszubildenden die Vögel besser einschätzen lernen.“

Linus, Auszubildender im zweiten Lehrjahr, ist aus Süddeutschland extra in den Norden gezogen, um seine Ausbildung im Weltvogelpark Walsrode zu absolvieren. Der 19-Jährige ist aktuell im Papageienrevier tätig – bei seinen Lieblingsvögeln. „Ich hatte früher einige Haustiere, darunter auch viele Vögel, die mich sehr faszinierten – so wollte ich mehr über sie erfahren“, erzählt Linus. Er bereitet jeden Tag das Futter für die Papageien vor, checkt die Volieren, baut sie um und richtet sie sogar neu ein. „Ich kenne meine Vögel mittlerweile sehr gut und merke sofort, wenn es einem meiner Schützlinge nicht gut geht. Dann ziehen wir unseren Tierarzt Andreas Frei hinzu.“

Um seinen Horizont zu erweitern, geht jeder Azubi für sechs Wochen in einen anderen Betrieb. So lernen die Azubis auch die Pflege von Säugetieren und sind zum Beispiel in der Terraristik oder Aquaristik tätig.

„Ich überlege, nach meiner Ausbildung noch Tiermedizin zu studieren, aber wer weiß, vielleicht zieht es mich auch wieder zurück in den Weltvogelpark nach Walsrode“, sagt Linus abschließend.