Tourismus: Wichtige Wirtschaftskraft

Heidekreis - Der Heidekreis, der durch gezielte Marketingmaßnahmen, neue Angebote und die hervorragende Zusammenarbeit aller Touristikämter schon in den vergangenen Jahren die Übernachtungszahlen steigern konnte, geht weiter einen positiven Weg. Wie Landrat Manfred Ostermann auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, hat das Statistische Landesamt die Übernachtungszahlen, Stichtag 30. November, bekannt gegeben.

In den elf Monaten des Jahres 2018 konnte der Bezirk sein hohes Ergebnis vom Vorjahr dank eines guten Novembers noch einmal steigern und ein Plus von 2,6 Prozent erreichen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 137 697 Übernachtungen zusätzlich erreicht worden. Das sei ein Mehrumsatz für die Region von 14,3 Millionen Euro, so der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Die Ankünfte seien um 3,75 Prozent gestiegen. Die Gäste seien also kürzer geblieben, als im Vorjahr.

„Es sieht so aus, dass wir in diesem Jahr trotz fehlender Heideblüte am Ende eine Steigerung verzeichnen können“, sagt von dem Bruch.

Ostermann freut sich für den Heidekreis, in dem 2018 27 334 207 Übernachtungen verzeichnet wurden. Das bedeutet eine Steigerung um 0,8 Prozent. „Das ist für uns alle hier im Heidekreis nur gut.“ mü