Tödlicher Unfall auf der A7: Autofahrer kracht in Pritschenwagen

Ein 49-jähriger Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der A7 in Höhe Walsrode gestorben. Er fuhr auf einen Pritschenwagen der Autobahnmeisterei auf.

Walsrode - Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 11.40 Uhr zwischen dem Parkplatz Wolfsgrund und dem Walsroder Dreieck. Der 49-jährige Mann war mit seinem Auto auf der rechten Fahrspur unterwegs, als er am Stauende aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Pritschenwagens der Autobahnmeisterei krachte.

Der Aufprall war so stark, dass das Auto bis zur B-Säule unter das Heck des Pritschenwagens geschoben wurde. Der 49-jährige Fahrer verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der 34-jährige Fahrer des Pritschenwagens wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Die A7 musste in Fahrtrichtung Hannover für zwei Stunden voll gesperrt werden. Zum Unfallzeitpunkt waren die Rundumleuchten des Fahrzeugs der Autobahnmeisterei eingeschaltet.

