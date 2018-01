53-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

Walsrode - Ein 53-Jähriger ist in Walsrode mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Sein 15 Jahre alter Sohn kam mit Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 53-Jährige verlor am Sonntag in einer Rechtskurve auf der Landstraße 191 in Walsrode die Kontrolle über das Auto. Dieses kam von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Vater und Sohn wurden im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Der 53-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

dpa

