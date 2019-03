Teilnehmer an Fridays-for-Future-Demo aus dem Heidekreis

+ Die Demonstrationsteilnehmer aus dem Heidekreis vor dem Bahnhof Hannover. Foto: Bautsch

Heidekreis – Viele Schülerinnen und Schüler aus dem Heidekreis nahmen zuletzt am weltweiten Jugendprotest gegen die zaghafte Klimapolitik teil. Während in Buchholz im Nachbarlandkreis Harburg eine eigene Demo veranstaltet wurde, fuhren aus dem Heidekreis einzelne Gruppen Jugendlicher nach Hannover, um dort Teil der 13 000 Klimaaktivisten zu sein, die in der Innenstadt vom Kröpcke aus mit Kundgebungszwischenstopp am Neuen Rathaus zum Opernplatz zogen. Das schreibt Tatjana Bautsch, Mitglied des Kreiselternrats im Heidekreis, die ihr Kind begleitete.