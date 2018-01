Matthias Glinke sorgt mit 1055,5 Ringen für neuen Rekord

Höchstleitungen beim „SnowCup“ des Schützenvereins Südkampen

+ © SV Südkampen Einen Hauch Internationalität brachte Elke Seeliger, Teilnehmerin der Paralympics in Rio, mit nach Südkampen. In Rio gehörte war sie eine der besten Deutschen Schützinnen. - Fotos: © SV Südkampen

Südkampen - Rund 27 000 Schüsse gaben 246 Starter in 47 Stunden über vier Tage in fünf Disziplinen beim „SnowCup“ auf der Schießsportanlage des Schützenvereins Südkampen ab. Die imposante Veranstaltung entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin für alle Schießsportfans aus dem Breiten- und Leistungssport. Die besondere Herausforderung ist es, die Konzentration über zwei Stunden hinweg am Limit zu halten, müssen die Teilnehmer in Südkampen doch das Zweieinhalbfache eines eigentlichen Wettkampfprogramms absolvieren.