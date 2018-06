Teddy-Docs sind Sonntag in Walsrode im Einsatz

Walsrode - „Ist dein Teddy krank oder hat er sich beim Spielen wehgetan? Dann bring ihn ins Teddykrankenhaus.“ Dieses öffnet die Kinderklinik am Heidekreis-Klinikum Walsrode am Sonntag, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr.

Was auch immer den kleinen Lieblingen der Kinder fehlt, bei den Teddy-Docs in der Kinderklinik Walsrode sind sie in guten Händen, heißt es in der Pressemitteilung der Klinik. Ob Fieber, Schnupfen, Bauchweh oder ein gebrochener Arm, am Sonntag können Kinder im Alter von drei bis acht Jahren mit ihrem kranken Kuscheltier den ärztlichen Rat der Teddy-Docs in Anspruch nehmen.

Veranstaltungsort ist die Wiese am Spielplatz des Heidekreis-Klinikums. Hier erhalten die Kinder den Patienten-Ausweis für ihr Kuscheltier und werden von dort an von einem der Teddy-Docs zu den Untersuchungsstationen begleitet. Die Stofftiere und Puppen werden von Kopf bis Fuß durchgecheckt.

„Die Kinder lernen so spielerisch, dass ein Arztbesuch nichts Schlimmes sein muss und verlieren so ihre Angst vorm Arzt“, sagt Dr. Michael Abend, Chefarzt der Kinderklinik des Heidekreis-Klinikums. Es handele sich allerdings nicht um einen „Reparaturdienst“, um Verschleißerscheinungen der Kuscheltiere zu korrigieren. Im Gegenteil, die Kinder könnten beobachten, was bei einem Arztbesuch passiert.

Auch die Krankengeschichte gehört dazu

Die Teddy-Docs erfragen die Krankengeschichte der Plüsch-Patienten. Es folgt die Diagnose durch Abhören, Abtasten oder Röntgen und Ultraschall. Sollte es die Behandlung erfordern, folgt noch die Wundversorgung mit Pflastern und Verband, in schwierigen Fällen auch eine Operation.

Mit dabei sind die Freiwillige Feuerwehr Walsrode, eine Hüpfburg, ein Luftballonkünstler sowie, für die Genesung unentbehrlich, ein Eisstand. Die Erwachsenen erwartet ein Kuchenbuffet.

Die Veranstaltung im Speiseraum des Klinikums, Ebene E, sowie im Außenbereich davor ist kostenlos und anmeldefrei.