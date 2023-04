Heidekreis-Stellenmarkt in zwölf Sprachen

Informierten über das neue Angebot der Jobzentrale: Stefan Renschke, Andrea Galonska und Nils Roden (v.l.). Landrat Jens Grote (r.) sprach von einem großen Schritt. © Müller

Der Heidekreises stellt seine neue Jobzentrale vor. Es ist ein Portal mit regionalen Angeboten.

Bad Fallingbostel – Stefan Renschke, Leiter des Fachbereiches Soziales beim Landkreis Heide, brachte es am Dienstag bei einem Pressegespräch auf den Punkt: „Wir haben alle gemeinsam eine Mission: die Menschen in unserer Region in die Arbeit zu bringen.“ Aus diesem Grund bietet das Jobcenter Heidekreis die Jobzentrale als neues, weiterentwickeltes Angebot für Jobsuchende unter www.jobzentrale-heidekreis.de an. Auch über die Homepage des Heidekreises kann die Jobzentrale aufgerufen werden.

Das Portal konzentriert sich auf den regionalen Arbeitsmarkt, bildet Stellen zu nahezu 100 Prozent ab und ist in zwölf Sprachen lesbar.

Landrat Jens Grote sprach von einem wegweisenden Schritt, das neue Portal solle vielen Menschen in der Region eine wichtige Hilfe zur Arbeitssuche geben. „Einfach und umfangreich“ nannte er das Werk, das Stefan Renschke gemeinsam mit Nils Roden, Leiter des Bereiches Arbeitsvermittlung, und Andrea Galonska von der Wirtschaftsförderung des Landkreises präsentierte.

Die Stellenangebote in der Jobzentrale werden täglich aktualisiert. Derzeit seien rund 4 500 verfügbar. Mehrere Rubriken erleichterten die Suche. So könne nach Berufsgruppen und Orten gefiltert werden. Auf einer interaktiven Karte sehen die Suchenden, wo sich die Arbeitsorte befinden. In jeder Anzeige stehen Routenplaner und die Erreichbarkeit der Arbeitsorte mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung.

Stellensuchende, die über die Landkreiskreisgrenzen hinaus mobil sind, können sich unter „Myjobnews“ ein individuelles Konto anlegen und so landes- oder bundesweit suchen. Zu jeder Berufsgruppe werde auf einen Blick die Zahl der verfügbaren Stellen angezeigt, nach Quantität sortiert. So erhalten die Suchenden die Transparenz, in welchen Berufsgruppen besonders viele Angebote vorhanden sind, also die größten Chancen bestehen. Dieses Ranking gibt es zu jedem Ort.

Nils Roden machte auf die kostenlose Nutzung aufmerksam. Alle Stellen würden täglich automatisch recherchiert und übersichtlich angezeigt. Wegen der nahezu vollständigen Abdeckung des Stellenmarktes sei keine mühsame Suche nach Stellenanzeigen auf verschiedenen Plattformen mehr notwendig. Enthalten sind die Stellen aus Stellenbörsen, aus Tageszeitungen und von Firmenhomepages. Zu finden sind aber auch Ausbildungsstellen.

Die Jobzentrale richtet sich sowohl an Arbeitsuchende und Jobwechselnde als auch an Schüler (Ausbildungsstellen), Aushilfen und Absolventen von Hochschulen. Die Jobzentrale steht in zwölf Sprachen zur Verfügung, von Muttersprachlern übersetzt.

Bildungsträger und das kommunale Jobcenter könnten bei der Planung und Ausrichtung von Integrationsaktivitäten in den Arbeitsmarkt profitieren, hieß es im Gespräch. Für die Berufsorientierung an den Schulen könne für den Heidekreis ergänzend das Portal „work+life“ genutzt werden.

Das Zurechtfinden in der Jobzentrale ist leicht: Einfach www.jobzentrale-heidekreis.de anklicken und entweder die Schnellsuche oder die Profisuche starten. Letztgenannte bietet zusätzliche Filtermöglichkeiten. Zum Aufrufen auf dem Smartphone steht eine spezielle App zur Verfügung, die über die jeweiligen Stores (Apple oder Android) heruntergeladen werden kann. mü